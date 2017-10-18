Али: 90 процентов людей будут болеть за Котто

Участник Олимпийских игр и бывший претендент на титул чемпиона мира в полусреднем весе Садам Али (25-1, 14 КО) свой предстоящий поединок с Мигелем Котто сравнил с боем с аргентинцем Карлосом Абрегой. Али победил Абрегу техническим нокаутом в девятом раунде. Бой Котто — Али состоится в Нью-Йорке (США) в «Мэдисон Сквер Гарден» 2 декабря 2017 года.



«Это один из крупнейших боёв, реально крутых. Я готов выйти на новый уровень. Наберу в весе ради этого поединка. Я знаю, что мне дают мало шансов на успех, 90 процентов болеет за Котто. Но их можно понять. В поединке с Абрегой было то же самое. Но я доказал им, что они ошибались. Я никого не боюсь и выйду драться», — цитирует Али BoxingScene.