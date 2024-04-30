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Обновлённый рейтинг UFC. Богдан Гуськов вошёл в топ-12 полутяжёлого веса

Обновлённый рейтинг UFC. Богдан Гуськов вошёл в топ-12 полутяжёлого веса
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Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им представитель Узбекистана Богдан Гуськов впервые оказался в топ-12 полутяжёлого веса.

Из изменений стоит отметить и продвижение американца Алекса Переса, который после победы в поединке с представителем Бразилии Матеусом Николау поднялся с восьмого места на пятое. Николау, напротив, стал восьмым. Вместе с этим шаг вперёд сделал и Мухаммад Мокаев, который теперь располагается на шестой строчке.

Напомним, на турнире UFC Vegas 91 Гуськов победил техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Спэнна. В главном событии вечера Перес техническим нокаутом во втором раунде одержал победу в поединке с Николау.

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