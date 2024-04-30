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Кормье раскритиковал Топурию за отказ от реванша с Волкановски

Кормье раскритиковал Топурию за отказ от реванша с Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал отказ действующего чемпиона промоушена Илии Топурии от боя-реванша с представителем Австралии Александром Волкановски.

«Топурия стал чемпионом, а у чемпиона есть право сказать, что он будет драться с тем-то и тогда-то, но я не уверен, что Илия имеет столько прав, как он думает. Он может сказать: «Я буду драться с Максом в эту дату», но то, что он делает сейчас, выглядит неправильно. Он отказывается от всех боёв подряд, не имея чёткого представления, с кем он будет драться. Это странно. У него нет представления, что будет дальше, но при этом он отказывается от вещей, которые могут произойти сейчас», — сказал Кормье в эфире своего подкаста.

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