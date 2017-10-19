Селедцов: Торрес — крутой и думающий боец

Российский боец ММА Андрей Селедцов дал оценку испанцу Эноку Солвесу, с которым ему предстоит провести поединок в рамках турнира M-1 Challenge 84, а также рассказал о своей подготовке к бою.



«Я рад этому вызову, изначально были другие варианты, но там был отказ с их стороны, потому, когда предложили Торреса, мотивации пахать в зале стало куда больше. Я практически никогда не отдыхаю после боёв, постоянно тренируюсь и провожу много времени в залах. Единственное, после крайнего боя в мае я неправильно стал восстанавливаться от сгонки веса, и меня залило сильно, потому пришлось две недели отходить и отдыхать. Всё лето функционал и физику набирал, в августе ездили с командой на сборы в Краснодар в бойцовский клуб «Кузня», провели отличный сбор в компании друзей и коллег по «опасному бизнесу», потом три недели подготовки к бою дома и уже почти месяц готовлюсь в Питере. Большие объёмы на тренировках, готов ко всему в этом бою. Планирую одержать победу за счёт большого и доброго сердца.



Торреса оцениваю как крутого и думающего бойца с огромным послужным списком. Нельзя говорить, что парни, которые выходят биться в ринг, слабые. Слабые дома сидят и по клавишам долбят. Смотрели его бои, разбирали его технику, общался с Валерой Мясниковым, он кое-какие советы дал исходя из своего опыта. План на бой есть. Главное в этот раз не отступать от него, такое у меня уже было», — цитирует Селедцова Mixfight.