Олег Маскаев заявил о намерении вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Олег Маскаев (39-7-0, 28 КО) ведёт переговоры о возвращении на ринг. Россиянин заявил, что намерен провести бой уже предстоящей зимой.



«Я тренируюсь и готов в любой момент начать целенаправленную подготовку. Переговоры есть, и в ближайшее время я переговорю по поводу боя (с одним промоутером). Хотел бы провести бой зимой, может быть, в начале следующего года», — цитирует Маскаева ТАСС.



Последний раз Маскаев выходил на ринг в ноябре 2013 года против Дэнни Уильямса, которого победил решением судей.