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Фролов победил Магальяэша и стал чемпионом М-1 в среднем весе

28 октября 2017, суббота. 00:21 Бокс/ММА

В Санкт-Петербурге проходит турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84. В его рамках проводятся два титульных боя. В первом из них Артём Фролов стал чемпионом организации в среднем весе, одолев решением судей бразильца Кайо Магальяэша.

Во втором титул в полусреднем весе оспорят Сергей Романов и Алексей Кунченко.

M-1 Challenge 84. Результаты

Бой за титул чемпиона в среднем весе

Артём Фролов (Легион и Кузня) победил Кайо Магальяэша решением судей

Основной и предварительный кард:

До 94 кг, Илья Бочков (Сечь PRO) победил Аркадия Лисина (Ермак) — техническим нокаутом в первом раунде
До 93 кг, Дмитрий Тебекин (Сечь PRO победил Василия Володько (Fightspirit) единогласным решением судей
До 77,1 кг, Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК) победил Темирлана Шарипова (Самбо-Питер) удушающим приёмом во втором раунде
До 77,1 кг, Данила Приказа(Fightspirit) победил Ахмадхана Оздоева (Республика Ингушетия) единогласным решением судей
До 65,8 кг, Залимбег Омаров (Fighting Eagle) победил Сашу Шарма (Германия) единогласным решением судей
Свыше 93 кг, Филип Де Фрис (Англия) победил Антона Вязигина (Спарта) решением большинства судей
До 84 кг, Энок Солвес Торрес(Испания) победил Андрея Селедцова (Сечь PRO) болевым приёмом в первом раунде
До 70,3 кг, Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец) победил Яни Салми (Финляндия) единогласным решением судей
До 61,3 кг, Баир Штепин (Барс) победил Янне Элонен-Кулмала (Финляндия) удушающим приёмом в третьем раунде
До 84 кг, Джо Риггс (США) победил Олега Оленичева (Ратиборец) техническим нокаутом в третьем раунде

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
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