Друг Криштиану Роналду выйдет из тюрьмы в ближайшие дни

Двукратный чемпион It’s Showtime, кикбоксёр Бадр Хари, будет освобождён из тюрьмы в ближайшие дни, сообщает испанская газета Marca. 32-летний голландский спортсмен марокканского происхождения был приговорён к двум годам тюрьмы в феврале 2017 года за нападения на двух человек, совершённые в Амстердаме в 2011 и 2012 годах.



Представитель бойца подчеркнул, что Хари не вернётся к спортивной карьере в ближайшее время. Стоит отметить, что Хари не присутствовал на оглашении приговора, однако прилетел в Нидерланды, чтобы отбывать наказание.

Помимо своих спортивных успехов, Хари известен общественности как близкий друг футболиста «Реала» Криштиану Роналду.