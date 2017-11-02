Роуч: рад, что Котто завершит карьеру на своих условиях

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мигеля Котто, поделился мнением относительно предстоящего поединка подопечного с Садамом Али, а также заявил, что пуэрториканец не передумает завершать карьеру по завершении 2017 года.

«У Котто были и другие варианты для боя, которые мне нравились. Но, к сожалению, промоутеры не ладят друг с другом, что вредит боксу. При этом Котто способен победить кого угодно. Сейчас у него хорошая мотивация. Мы хотим завершить карьеру на позитивной ноте, потому сосредоточенны на том, чтобы победить Али.

Уверен, после этого боя у него будут привлекательные варианты для продолжения выступлений, но он готов завершить карьеру, чтобы проводить больше времени с семьёй и помогать людям в Пуэрто-Рико после урагана", — приводит слова Роуча BoxingScene.

2 декабря Мигель Котто проведёт поединок с Садамом Али, который станет для него последним в профессиональной карьере.