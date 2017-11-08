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175 лет назад 2016
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Нальгиев проведёт бой против Перейры на турнире M-1 Challenge 86

Бокс/ММА

24 ноября в Назрани на турнире M-1 Challenge 86: «Битва Нартов» состоится бой двух хорошо известных российскому зрителю бойцов легкого веса. Бразилец Рубенилтон Перейра (17-5) сразится с Лом-Али Нальгиевым (14-5), представляющим Республику Ингушетия.

«Два опытных бойца сойдутся в очном противостоянии – напористый и азартный Рубенилтон будет стараться победить обладающего очень надёжным и тактически выверенным стилем Лом-Али. Победитель этого поединка может вклиниться в борьбу претендентов на титульный бой, а значит оба бойца выложатся до упора и зрители увидят очень качественную схватку», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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