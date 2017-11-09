Боб Арум: расцвет ММА уже позади

Известный американский промоутер Боб Арум подчеркнул, что попытка президента UFC Дэны Уайт переключить внимание на бокс имеет смысл, поскольку интерес зрителей к UFC упал. Ранее появилась информация, что Уайт намерен начать заниматься организацией боксёрских поединков в 2018 году.



«Думаю, Дэна Уайт всерьёз подумывает о работе в боксе, поскольку ММА сейчас рассыпается. Их продажи упали, они уже просто раздают свои билеты на шоу. Расцвет ММА уже позади. Они растеряли именитых бойцов, и в клетке всё повторяется снова и снова. Интереса зрителей уже нет», — цитирует Арума BoxingScene.