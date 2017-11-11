Сафаров выступит на UFC 221

Российский полутяжеловес Сапарбек Сафаров (8-1) примет участие в турнире UFC 221, который состоится 10 февраля в австралийском городе Петре, сообщает thewest.com.au.



Соперником российского бойца станет местный боец Тайсон Педро (6-1). На счету Сафарова в данный момент есть один поединок в UFC — на турнире UFC Fight Night 102 он уступил Джану Виланте во втором раунде. В сентябре 2017 года Сафаров должен был выступить на UFC Fight Night 115 против Маркоса Роджерио де Лимы, но бразилец был снят с соревнований из-за положительной допинг-пробы.