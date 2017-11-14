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Денис Шафиков вернётся на ринг 9 декабря в Лас-Вегасе

Бокс/ММА

Бывший претендент на титул чемпиона в лёгком весе Денис Шафиков (38-3-0, 20 КО) проведёт свой следующий поединок 9 декабря в Лас-Вегасе, в рамках турнира, главным событием которого станет бой между Орландо Салидо и Мигелем Романом. Об этом сообщил известный промоутер Том Лёффлер, который занимается организацией турнира. Соперник Шафикова пока не определён.

«Помимо объявленного HBO поединка Орландо Салидо с Мигелем Романом в качестве главного события шоу и боёв Фармер — Огава и Варгас — Смит мы добавили в кард дополнительные поединки. На ринг выйдут Денис Шафиков, которого тренирует Абель Санчес, а также Джейми Мунига», — цитирует Лёффлера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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