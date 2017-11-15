Амир Хан стал участником реалити-шоу «Я звезда… Заберите меня отсюда!»

Экс-чемпион мира в лёгком весе Амир Хан стал участником нового сезона реалити-шоу «Я звезда… Заберите меня отсюда!», сообщает BoxingScene. По условиям проекта, 12 селебрити отправляют в дикую природу, где им предстоит выживать на протяжении трёх недель и соревноваться за право стать королём или королевой джунглей.



«Не буду смотреть предыдущие серии. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Бокс научил меня никогда не сдаваться. Выиграю — назовусь Королём Ханом. Я боюсь пауков. Каждый раз, когда вижу их — зову на помощь сестру. Заору ли, если на шоу увижу паука? Естественно. Но, может быть, пришло время совладать со своими страхами», — подчеркнул Хан.

Помимо Хана в проекте примут участие экс-игрок «Челси» и сборной Англии Деннис Уайз и жена Джейми Варди Ребекка.