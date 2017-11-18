Рэмси: Бетербиев не будет драться с Элейдером Альваресом

Тренер чемпиона в полутяжёлой весовой категории по версии IBF Артура Бетербиева Марк Рэмси подчеркнул, что Артур не будет драться с обязательным претендентом на титул Элейдером Альваресом, поскольку он так же является его подопечным.



«Бетербиев не будет драться с Элейдером Альваресом, поскольку они оба тренируются у меня. В боксе ситуация быстро меняется. Если подобное произойдёт, то я что-нибудь придумаю. Вспомните братьев Кличко — у них были отличные карьеры и без боёв друг с другом. Думаю, нам это тоже удастся», — цитирует Марка Рэмси The Canadian Press.