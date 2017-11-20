Чинг-Куо Ву добровольно покинул пост президента АИБА

Чинг-Куо Ву принял решение добровольно уйти с поста президента Международной ассоциации любительского бокса (АИБА), сообщает пресс-служба организации.



«Данное решение я принял из любви к боксу. Я поступаю так в интересах организации бокса», — прокомментировал свой уход Ву.



АИБА отказалась от каких-либо претензий к Чинг-Куо Ву после его добровольного ухода.



Напомним, в июле стало известно о конфликте в АИБА. В ходе проходившего с 24 по 25 июля в Москве заседания исполкома АИБА 13 членов исполнительного комитета выразили вотум недоверия президенту федерации Ву Чинг Куо, предложив ему покинуть пост по собственному желанию. Однако тогда он отказался покидать свой пост. Впоследствии дисциплинарная комиссия АИБА отстранила Ву, исполняющим обязанности главы организации был назначен вице- президент Франко Фальчинелли.