Гастеллум: победа над Биспингом сделает меня претендентом на чемпионский пояс

Американский боец UFC Кевин Гастеллум видит в предстоящем поединке с Майклом Биспингом шанс стать одним из претендентов на чемпионский пояс в среднем весе.



«С точки зрения уровня соперника бои с Биспингом и Сильвой абсолютно равноценные. Майкл свеж после последнего боя, он будет в отличной форме. Этот поединок нельзя назвать лёгким. Сен-Пьер говорил, что его бой с Майклом был самым трудным в карьере. В случае победы я смогу закрепить за собой статус официального претендента на чемпионский пояс в среднем весе. Было бы идеально, если бы я смог до него добраться. Если же не получится — уйду в полусредний вес и буду сражаться за пояс там», — приводит слова Гастелума MMAFighting.