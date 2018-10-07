Ирландские фанаты накинулись на журналиста из России перед боем Хабиба и Конора

В ночь с 6 на 7 октября мск в Лас-Вегасе (США) проходит один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. Главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.
Перед этим поединком фанаты ирландского бойца накинулись с оскорблениями на корреспондента «Чемпионата» Ивана Ковалёва. Болельщикам Макгрегора не понравилась папаха на голове журналиста. К счастью, до рукоприкладства дело не дошло.
Напомним, видеотрансляция турнира доступна на «Чемпионате». Главный бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор начнётся примерно в 7:00 мск.
Ранее в предварительном карде россиянка Яна Куницкая единогласным решением судей победила шведку Лину Лансберг.
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