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Ирландские фанаты накинулись на журналиста из России перед боем Хабиба и Конора

Ирландские фанаты накинулись на журналиста из России перед боем Хабиба и Конора
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В ночь с 6 на 7 октября мск в Лас-Вегасе (США) проходит один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. Главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

Перед этим поединком фанаты ирландского бойца накинулись с оскорблениями на корреспондента «Чемпионата» Ивана Ковалёва. Болельщикам Макгрегора не понравилась папаха на голове журналиста. К счастью, до рукоприкладства дело не дошло.

Напомним, видеотрансляция турнира доступна на «Чемпионате». Главный бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор начнётся примерно в 7:00 мск.

Ранее в предварительном карде россиянка Яна Куницкая единогласным решением судей победила шведку Лину Лансберг.

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