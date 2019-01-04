Ян: когда решался вопрос с визой, Дэна Уайт сам звонил каким-то сенаторам

Боец UFC Пётр Ян отметил, что руководство промоушена очень в нём заинтересовано. По словам спортсмена, дошло даже до того, что президент организации Дэна Уайт лично принимал участие в вопросе предоставления ему американской визы.

«Не хотелось бы, чтобы это как-то не так с моей стороны звучало, но говорю, как есть. Многие иностранные аналитики говорят, что меня считают одним из самых перспективных бойцов промоушена. Работники UFC, в частности Дэна Уайт. Менеджер, который занимается моими делами в США, рассказывал, что Дэна сам звонил каким-то сенаторам, когда решался вопрос с моей визой. Тогда записи в Москве не было, но мне назначили собеседование в ту же неделю, когда начали заниматься этим вопросом», — приводит слова Яна Sport24.