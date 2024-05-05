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Александр Пантожа – Стив Эрцег результат боя UFC 301, кто победил 5 мая

Пантожа победил Эрцега на UFC 301 в Бразилии и сохранил чемпионский титул
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В ночь с 4 на 5 мая мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на «Фармаси-Арена» прошёл вечер смешанных единоборств UFC 301. В главном бою вечера действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории бразилец Александр Пантожа одержал победу над Стивом Эрцегом из Австралии и сохранил свой чемпионский титул.

Поединок продлился все пять раундов, все судьи единогласно отдали победу Пантоже — 48-47, 48-47, 49-46.

UFC 2024. UFC 301, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Алешандре Пантожа (W) - Стив Эрцег
05 мая 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алешандре Пантожа
Окончено
UD
Стив Эрцег
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