Пантожа победил Эрцега на UFC 301 в Бразилии и сохранил чемпионский титул
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В ночь с 4 на 5 мая мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на «Фармаси-Арена» прошёл вечер смешанных единоборств UFC 301. В главном бою вечера действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории бразилец Александр Пантожа одержал победу над Стивом Эрцегом из Австралии и сохранил свой чемпионский титул.
Поединок продлился все пять раундов, все судьи единогласно отдали победу Пантоже — 48-47, 48-47, 49-46.
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