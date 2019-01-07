«Кинг Мо» Лаваль: хочу подраться в России, у вас сильная бойцовская культура

Боец Bellator Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль заявил, что был бы не против провести поединок в одной из российских MMA-организаций.

«На данный момент я всё ещё в контракте с Bellator и довольно счастлив быть с ними.



Я бы очень хотел подраться в России. Ещё в годы, когда я выступал по борьбе, мне приходилось часто выступать тут, а теперь мне хочется выступить тут в качестве бойца ММА! В России очень сильная как борцовская, так и бойцовская культура. Там очень много отличных ударников, грэпплеров и борцов.



Я знаю о многих организациях в России. M-1, Fight Nights Global, RCC сейчас сильно развиваются. Также я слышал, что ACB объединились с WFCA, будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. Во всех этих организациях очень высокий уровень бойцов, потому что, когда они переходят в любую другую организацию вне России, они добиваются успеха.



Есть много имён, с кем получились бы интересные для фанатов бои. Но пока я не уверен, с кем конкретно я хотел бы подраться, до тех пор пока не покину Bellator», — сказал Лаваль корреспонденту «Чемпионата» Ригану Рахматулину.

Добавим, что «Кинг Мо» является бывшим чемпионом Strikeforce в полутяжёлом весе.