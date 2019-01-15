Барнетт не против боя с Александром Емельяненко

MMA-тяжеловес Джош Барнетт признался, что не отказался бы от второго поединка с россиянином Александром Емельяненко.

Их первый бой состоялся в мае 2006 года на турнире PRIDE. Тогда победу болевым во втором раунде одержал Джош.

«О, я без сомнений подрался бы с Александром. Все хотят реванш со мной, пока не окажутся со мной в ринге. Я точно не проиграю в реванше. Я постараюсь провести лучший, и неважно, будет это он или кто-то другой. Я знаю, что в России много сильных бойцов, с кем бы я мог войти в клетку. Могу ли я провести бой в России? Да, я точно уверен, что Россия — это место для меня.

Я ждал от России холод, снег, и я получил всё этого. Это мой второй визит в Россию, до этого я был на Дальнем Востоке. Из русских слов я знаю «спасибо», «доброе утро», добрый день", ***** [женский половой орган], «баня». Меня так отделали вениками в бане, что я заговорил на японском. Мне хотелось бы узнать побольше о России, увидеть побольше людей. И мне нравится здешняя еда, украинская, грузинская", — сказал Барнетт в интервью Blood&Sweat.