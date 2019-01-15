Амир Хан: и Уайлдер, и Фьюри победят Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан считает, что и Тайсон Фьюри, и чемпион WBC Деонтей Уайлдер победят обладателя титулов WBO, IBO, WBA, IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Я думаю, что Уайлдер даст Джошуа более жёсткий бой. У Уайлдера крепкий подбородок, он наносит много сильных ударов. Он очень опасен. Я думаю, что и Уайлдер, и Фьюри победили бы Джошуа. Но я просто чувствую, что для Энтони будет сложнее драться с Деонтеем.



Уайлдер более опасен. Стили делают бои, а стиль Джошуа больше подходит Уайлдеру. Джошуа не двигает головой. Если посмотреть на Фьюри, то в бою с Деонтеем он шёл под его удары и двигал головой. Вы видели, чтобы так делал Энтони? Нет», — сказал Хан Daily Express.



Следующий бой Хан проведёт 20 апреля, когда отбоксирует с Теренсом Кроуфордом за титул чемпиона WBO в полусреднем весе.