Кроуфорд: Хан — один из лучших бойцов полусреднего веса

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал новость о подписании контракта на бой с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом, отдав должное британскому боксёру.

«Моей целью всегда являлось проведение поединков с лучшими соперниками. Амир Хан — один из лучших бойцов полусреднего веса. Он бывший чемпион, и я буду искать возможности уничтожить его. Я в восторге от этого поединка и полагаю, что такой бой выведет мою карьеру на новый уровень», — приводит слова американца BoxingScene.

Встреча Теренса Кроуфорда и Амира Хана пройдёт 20 апреля. Место проведения боя ещё не определено. Этот поединок станет второй защитой титула для Кроуфорда. В первой защите он нокаутировал Хосе Бенавидеса.