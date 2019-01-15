Хан: хочу завоевать титул по версии WBO, Кроуфорд уязвим

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился ожиданиями от встречи с Теренсом Кроуфордом, которая состоится 20 апреля 2019 года.

«Выбор между Теренсом Кроуфордом и Келлом Бруком был одним из самых сложных в моей жизни. Очевидно, что фаны в Великобритании хотели видеть мой бой с Бруком, но я не мог отказаться от возможности встретиться с чемпионом мира. Но это совсем не говорит о том, что встречи с Бруком не будет. Я хочу этого боя как можно раньше.

Что касается Кроуфорда, то бой с чемпионом мира не будет лёгким, но это тот вызов, который мне нужен. Я мотивирован и готов к лучшему тренировочному лагерю в своей жизни. Кроуфорд уязвим, и я хочу обладать поясом по версии WBO. У нас получится адская схватка», — приводит слова Хана ESPN.