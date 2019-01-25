Дж. Миллер отрицает слухи о поединке с Джошуа

Американский боксёр супертяжёлого веса Джаррелл Миллер опроверг слухи о скором поединке с действующим чемпионом мира по ряду основных версий Энтони Джошуа. Все подобные разговоры Миллер назвал спекуляциями.

«Мне не поступало никакого предложения о поединке с Джошуа. Всё это спекуляции и пустые разговоры. Думаю, что Энтони встретится с Диллианом Уайтом. За встерчу с Чисорой Уайт заработал около $ 2,5 млн, сейчас ему предложат около $ 3 млн. Только после такого боя Джошуа приедет в США. Возможно, мы с ним встретимся. Но самой ранней датой для этого может быть сентябрь», — приводит слова Миллера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа проведёт следующий поединок не 13 апреля на арене «Уэмбли», как это планировалось, а выступит в США. Но официального подтверждения этой информации не поступало.