Джошуа: думал, что Фьюри победил Уайлдера

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признался, что хотел бы встретиться с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри, а также поделился мнением о поединке последнего с Деонтеем Уайлдером.

«Бой с Фьюри стал бы огромным событием. Я бы хотел получить такой поединок. Что касается встречи Тайсона с Деонтеем Уайлдером, то думал, что в ней победил Фьюри. Было бы здорово, если бы мы, два британца, смогли оспорить все титулы в нашем дивизионе.

Как бы то ни было, в глазах многих людей Фьюри остаётся чемпионом. Мы с ним входим в тройку лучших боксёров мира, так что хотел бы с ним подраться, даже невзирая на то что у него нет титулов", — приводит слова Джошуа BoxingScene.