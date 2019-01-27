Емельяненко — Бейдер: онлайн-трансляция начнётся в 07:00

Ранним утром 27 января мск в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится финальный поединок Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором встретятся Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер. Этот бой станет главным событием турнира Bellator 214.

На пути к финалу Фёдор Емельяненко одержал досрочные победы над экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром и экс-претендентом на титул чемпиона UFC Чейлом Сонненом. Что касается Бейдера, то американец в четвертьфинале Гран-при нокаутировал Кинг Мо Лаваля, а в полуфинале единогласным решением судей победил Мэтта Митриона.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Райан Бэйдер. Показ турнира начнётся в 05:00. А финальная встреча Гран-при Bellator начнётся около 07:00 мск.