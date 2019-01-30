Женщина, на которую напал Ковалёв, подала на него иск на $ 8 млн

Женщина, которая утверждает, что на неё напал бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв, подала иск против российского бойца.

Джейми Фронтц, являющаяся моделью и актрисой, утверждает, что Сергей и её друг после вечеринки последовали за ней к её дому, а Ковалёв настойчиво пытался вступить с ней в интимную близость. По словам Джейми, Сергей пнул её собаку, которая хотела помочь хозяйке. После Сергей скрылся с места происшествия, и она позвонила в полицию.

Полицейские разыскали Ковалёва и арестовали его. Ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, по которому Сергею грозит до четырёх лет тюрьмы. Боксёр виновным себя не признаёт.

Джейми заявила, что следующим утром увидела Ковалёва, выходящим из-за кустов возле её дома. Он выкрикнул её имя, на что она позвонила в «911».



«Я слышала, он отрицает, что ударил меня по лицу. Мне интересно, как он объяснит тот факт, что у меня внезапно разбит нос, сотрясение и повреждения позвоночника. И есть очевидец, который видел всё это. Хорошая попытка, «Крашер». К счастью, ему предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, и я подала иск на $ 8 млн. Так или иначе правда должна стать явью. К сожалению, я хорошо знаю, каково это, когда тебя бьёт по лицу Ковалёв. Только когда он ударил меня, на нём не было перчаток», — написала Фронтц в «Инстаграме».