Хирн: похоже, Джошуа не выступит 13 апреля на «Уэмбли»

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн признал, что испытывает трудности при организации поединка своего клиента 13 апреля. Планировалось, что в этот день британец выступит на «Уэмбли». Однако, судя по всему, планы не будут реализованы.

«Вероятнее всего, 13 апреля он не проведёт бой. Думаю, Диллиан Уайт хочет для подготовки больше времени. Так что если следующий поединок будет с Уайтом, то он состоится в мае или июне. Но также очень вероятно, что Джошуа проведёт бой с Джарреллом Миллером на арене „Мэдисон Сквер Гарден“ в Нью-Йорке», — приводит слова функционера Boxingnews24.

Минувший бой Энтони Джошуа провёл 22 сентября 2018 года, нокаутировав Александра Поветкина.