Хирн: Поветкин — кандидат на бой с Усиком

Известный британский промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с командой абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, сообщил, что украинец следующий поединок должен провести в США. Вероятная дата поединка — 18 мая, а в качестве потенциального соперника рассматривается кандидатура Александра Поветкина.

«Планируется, что Александр проведёт поединок 18 мая, в США. Мы в поисках соперника. Поветкин — один из кандидатов. Честно говоря, мало кто хочет выходить в ринг с Усиком. Боксёры ждут других возможностей.

Возможен бой и с Лебедевым, но я не думаю, что он состоится. Местом проведения поединка Усика в США будет Чикаго или Оксон-Хилл», — рассказал Хирн в интервью, размещённом на канале Boxing Social в YouTube.