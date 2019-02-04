Поветкин: мой следующий поединок пройдёт в США или Англии

Российский боксёр Александр Поветкин подчеркнул, что следующий поединок проведёт, вероятнее всего, в Великобритании или США.



«Мыслей уходить из бокса нет. Пока есть силы и возможности, надо боксировать. Я недавно сделал операцию на локте, так что, думаю, беспокоить меня уже ничего не будет. С удвоенной силой начну работать и буду стараться побеждать. Буду плотно заниматься физикой, тактикой, кое-что поменяю. В принципе, самое главное, что сейчас я полностью здоровый, вот это самое главное.



Следующий бой? Пока еще не знаю, с кем буду боксировать. Но поединок должен состояться в апреле, скорее всего в Америке или в Англии, менеджеры договариваются», — приводит слова Александра Поветкина Интерфакс.