Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Фрозиноне» — «Лацио». 04 февраля. Прямая трансляция
Главная / Бокс/ММА /

Поветкин: мой следующий поединок пройдёт в США или Англии

Поветкин: мой следующий поединок пройдёт в США или Англии
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Российский боксёр Александр Поветкин подчеркнул, что следующий поединок проведёт, вероятнее всего, в Великобритании или США.

«Мыслей уходить из бокса нет. Пока есть силы и возможности, надо боксировать. Я недавно сделал операцию на локте, так что, думаю, беспокоить меня уже ничего не будет. С удвоенной силой начну работать и буду стараться побеждать. Буду плотно заниматься физикой, тактикой, кое-что поменяю. В принципе, самое главное, что сейчас я полностью здоровый, вот это самое главное.

Следующий бой? Пока еще не знаю, с кем буду боксировать. Но поединок должен состояться в апреле, скорее всего в Америке или в Англии, менеджеры договариваются», — приводит слова Александра Поветкина Интерфакс.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент