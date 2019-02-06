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Кремлёв: мы хотим видеть Хабиба в боксе, и он сам этого хочет

Кремлёв: мы хотим видеть Хабиба в боксе, и он сам этого хочет
Бокс/ММА / ММА

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв подчеркнул, что организация действительно обсудила с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым возможность проведения боксёрского поединка летом 2019 года.

«На данный момент у нас нет конкретного предложения. Идёт диалог, и всё засекречено. Мы хотим, и Хабиб сам хочет перейти в бокс. Мы просто предлагаем ему это сделать. А с кем, что, я сказать пока не готов, потому что ведутся переговоры. Кто выступил инициатором? Я предложил, и мы вместе начали обсуждать», — приводит слова Кремлёва Sport24.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов отстранён от боёв в UFC до июля 2019 года. Ранее сообщалось, что в следующий раз в октагон он выйдет в ноябре 2019 года, когда закончатся дисквалификации Зубайры Тухугова и его брата, Абубакара Нурмагомедова.

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