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Амир Хан: Усик слишком мал для супертяжёлого веса

Амир Хан: Усик слишком мал для супертяжёлого веса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Британский боксёр Амир Хан проанализировал возможный переход в супертяжёлый вес абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе Александра Усика.

«Думаю, он будет слишком мал в этом дивизионе. Считаю, он должен оставаться в своём весе, но, возможно, там небольшие гонорары. Может быть, он поднимается в тот вес, где есть деньги. Мы все боксируем ради больших чеков. Думаю, Усик верит, что в боях против Уайлдера, Фьюри, Джошуа будут большие деньги. Но я считаю его слишком малым в весе и размерах. Знаю, что Усик обладает хорошими навыками, но как он будет справляться с большим парнем?

Усик спарринговал с Кличко, чтобы почувствовать, что такое супертяжи, как это боксировать с большим сильным парнем. Наверное, тогда он и принял решение о переходе в другой вес. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Хан YouTube-каналу EsNews.

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