Джервонта Дэвис — о проблемах со сгонкой: я хорошо себя чувствую

Чемпион WBA Super во втором полулегком весе Джервонта Дэвис проблематично уложился в рамки весовой категории перед поединком с Уго Руисом, который состоится 10 февраля. Американский боксёр заявил, что с ним всё в порядке.

«Я был в Нью-Йорке на бое Турмана около трёх недель назад и немного сбился с графика. Однако как только я вернулся в лагерь и вернулся к тренировкам, всё вернулось в норму. Я хорошо себя чувствую. Согнать до 130 фунтов для меня не проблема. Это не отвлекает меня. Я хорошо себя чувствую. Я не обезвожен, и моё лицо это доказывает. Я готов к завтрашнему бою», — цитирует Дэвиса Boxingnews24.

Напомним, что в августе 2017 года у Джервонты так же возникали проблемы со сгонкой. Тогда он не смог сделать вес перед защитой против Франсиско Фонсеки и несмотря на победу потерял чемпионский пояс IBF в первом лёгком весе.