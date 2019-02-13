Амир Хан: если я выиграю у Кроуфорда, меня запомнят великим чемпионом

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан рассказал о значимости поединка с чемпионом WBO в среднем весе Теренсом Кроуфордом, который состоится 20 марта в Нью-Йорке.

«Есть много людей, которые пообещают вам золотые горы, но это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я делал ошибки и учился на них. Я советую всем, у кого есть деньги, когда их хотят заполучить другие люди, — задавайте как можно больше вопросов, доверяйте своему внутреннему инстинкту и старайтесь не окружать себя людьми, которые постоянно поддакивают.

В настоящее время я сфокусирован на поединке с Теренсом Кроуфордом. Я не мог отказать. Мне нужен был бой, чтобы мотивировать себя тренироваться, и это крупный бой. Если я выиграю, люди запомнят меня как великого чемпиона", — цитирует Хана BoxingScene.