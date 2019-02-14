Хэй: я неплохо прикладывался к гигантской голове Валуева, это был безумный день

Британский боксёр Дэвид Хэй назвал победу над чемпионом WBA в супертяжёлом весе Николаем Валуевым главной победой в своей карьере. Завершивший карьеру летом прошлого года Хэй одолел Валуева и отобрал у него титул единогласным решением судей в ноябре 2009 года.

«Я неплохо прикладывался рукой к гигантской голове Валуева, в результате чего после боя сустав оказался навсегда повреждён, но это того стоило. Каждый раз, когда я смотрю на эту костяшку, я говорю себе: «Да… ха-ха!» Это стало своего рода платой за то, что я сумел навсегда вписать своё имя — имя Хэй — в скрижали истории бокса. Без сомнения, это был важнейший момент моей карьеры боксёра.

Были и другие достижения, такие как завоевание титулов чемпиона в крузервейте и их защита. Это было значительно. Объединение титулов в первом тяжёлом весе стало ещё одним серьёзным достижением. Но завоевание титула чемпиона в супертяжёлом весе — это всё же совсем другое дело. Завоевать тот же пояс, которым когда-то владели Майк Тайсон, Мухаммед Али и Леннокс Льюис. Конечно, имеются существенные отличия, но знать, что когда-то я был чемпионом мира в супертяжёлом весе, — для меня это что-то очень и очень особенное. В мире очень мало людей, которые могут похвастать, что добились этого.

Моё воспоминание о бое с Валуевым? Это был безумный, безумный день. Сперва ты не осознаёшь полностью всей серьёзности того, на что идёшь. Я шёл на Нюрнбергскую арену, чтобы сразиться с самым крупным чемпионом в тяжёлом весе в истории бокса. Я поднялся в весовой категории лишь двумя боями ранее. У меня был лишь один бой с момента объединения поясов в крузервейте до поединка за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Этот бой был между боксёром, имевшим 6 футов 3 дюйма роста, и этим парнем Валуевым 7 футов 2 дюймов ростом, весившим где-то на 100 фунтов больше, чем я. Сказать, что я находился в невыгодном положении, было бы преуменьшением. Но несмотря на всё это, мне удалось точно реализовать надежный план на бой, и всё прошло отлично», — цитирует Хэя FightNews.