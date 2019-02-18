Веласкес: у меня выскочило колено, Нганну даже не коснулся меня

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес прокомментировал своё поражение Фрэнсису Нганну за 26 секунд первого раунда.

«Я просто не могу поверить, что это произошло. У меня был отличный тренировочный лагерь. Всё, что я говорил раньше о том, насколько сильным я себя чувствовал, было правдой. Я чувствовал себя прекрасно, расслабился, сделал шаг левой ногой, что-то выскочило, а затем, когда я попытался сделать ещё один шаг, это вывело меня. Я даже не могу поверить, что это произошло.



Выходя на бой, я был на сто процентов здоровым, на сто процентов готовым, и я просто не могу в это поверить. Это сложно. Но это спорт. Это то, что мы делаем. Вот что иногда случается. Это расстраивает. Это было колено. Он даже не коснулся меня. Это было просто колено. Как только я почувствовал, как подкосилось колено, не мог поверить, что это произошло», — цитирует Веласкеса Forbes.