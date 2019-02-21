Сен-Пьер, которого Нурмагомедов вызвал на бой, завершил карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер принял решение завершить карьеру. Об этом канадец сообщил на специально созванной пресс-конференции. Напомним, что 20 февраля российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре 2019 года. Однако, по слухам, переговоры между бойцами зашли в тупик, что во многом и сподвигло Сен-Пьера объявить о завершении карьеры.



«Нет никаких слёз. Чтобы закончить карьеру, нужно много дисциплины. Это был долгий процесс, но пришло время сделать это. Только нескольким людям удалось сделать это окончательно с первого раза. Я здесь, чтобы объявить о своём уходе из ММА, о завершении карьеры. Трудно закончить карьеру, когда ты занимаешься боями. Я всегда говорил, что лучше сделать это самому, пока ты находишься на вершине.



Многие люди оказали огромное влияние на мою карьеру. Если бы не они, я не смог бы быть там, где я есть сейчас. У меня больше нет такого же голода до боёв. Несмотря на то что я физически чувствую себя на пике формы, у меня нет голода до боёв», — приводит слова Жоржа Сен-Пьера Global News.