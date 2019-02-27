В Ивановской области застрелен боец ММА

Боец ММА 30-летний Ахмед Гасанов был убит в одном из кафе города Тейково Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.



«Тело мужчины было обнаружено возле кафе-шашлычной в Тейково 23 февраля. У него огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей. По данному факту СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (»Убийство")", — рассказали в следственном управлении СК РФ по Ивановской области.



Уточняется, что в настоящий момент ведутся розыскные мероприятия по поимке подозреваемого, который скрылся с места происшествия.

Как сообщил представитель MMA-клуба в Тейково Андрей Курбатов, последний год Ахмед Гасанов почти не тренировался. «Он одно время выступал у нас на разных чемпионатах по карате, борьбе, но на не очень высоком уровне. Я его не видел больше года», — сказал Курбатов.