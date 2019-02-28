Хирн: Поветкин может завершить карьеру, если проиграет Усику

Эдди Хирн, сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал, как проходят переговоры о поединке его клиента с супертяжеловесом Александром Поветкиным.

«Мы ведём переговоры. Это очень тяжёлый бой для Усика по переходу в супертяжёлый вес, но промоутерам Усика нравится эта идея. Это тяжёлая ситуация для Поветкина, потому что его акции выросли из-за боя с Джошуа. Он может выйти и провести стандартный бой или же может погрузиться во время боя сразу в омут, но он может завершить карьеру, если проиграет. Он балансирует на грани риска и награды.



Болельщиков не интересует финансовая сторона переговоров, но именно так оценивают ситуацию команды боксёров. Поветкин не просто говорит «Дайте мне хороший гонорар, и я приму бой», он думает: «Если я проиграю этот бой, моя карьера закончится, поэтому я хочу достаточно денег, чтобы убедиться, что это того стоило».



Усик — другой парень. Он просто заявляет: «Мне нравится этой бой». Поединок против Поветкина — тяжёлый бой для перехода в супертяжёлый вес. Сторона Усика готова драться с кем угодно, и мне это нравится. Но это не значит, что они готовы драться за копейки, но ему нравятся вызовы. Я думаю, что, если он победит Поветкина в его первом бою в супертяжах, это будет огромной заявкой», — сказал Хирн Daily Express.