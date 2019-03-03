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18 мая Поветкин может встретиться с Хантером, а Усик — с Такамом

18 мая Поветкин может встретиться с Хантером, а Усик — с Такамом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Известный промоудер Эдди Хирн рассказал о возможности организации поединка с участием Александра Поветкина и Александра Усика, дав понять, что перед очной дуэлью боксёры могут провести ещё по одному бою.

«На 18 мая мы по-прежнему рассматриваем для Усика вариант с Александром Поветкиным, но также есть вероятность, что он встретится с Карлосом Такамом. Если Поветкин не будет боксировать с Усиком 18 мая, он всё равно выступит на этом вечере бокса. Скорее всего, его соперником станет Майкл Хантер. А после этих боёв Поветкин и Усик уже встретятся. Суть в том, что перед боем с украинцем Поветкин хочет один раз выступить», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Интересно, что Александр Поветкин в прошлом боксировал с Карлосом Такамом и одержал над ним победу. В свою очередь Усик в прошлом побеждал Майкла Хантера, та встреча прошла в рамках первого тяжёлого веса.

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