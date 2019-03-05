Ортис: не думаю, что Джошуа продержится со мной больше трёх раундов

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Луис Ортис выразил готовность провести повторный поединок с обладателем титула по версии WBC Деонтеем Уайлдером, а также с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

«Думаю, что рано или поздно бой с Уайлдером состоится, и я к этому готов. Тем и хорош наш вес, что, если бойцы встретились однажды, их противостояние может перерасти даже в трилогию. Смогу ли я выйти на бой с Деонтеем 18 мая? Я готов к этому хоть через неделю, но этот вопрос решает моя команда.

В целом же я готов сразиться как с Уайлдером, так и с Джошуа. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Деонтея, так как встреча с Джошуа кажется легче. Я отправлю его спать. Не думаю, что он продержится со мной больше трёх раундов. Он медленный и двигается, словно робот. В бою со мной он ляжет спать. Что касается Уайлдера, то в первом бою я чувствовал, что победа должна была достаться мне, так что это лежит на мне тяжёлым грузом, и я хочу избавиться от этого», — приводит слова кубинца Boxingtalk.