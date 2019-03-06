Менеджер Поветкина: переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся, у нас иные планы

Вадим Корнилов, менеджер российского боксёра-супертяжеловеса Александра Поветкина, рассказал, как проходят переговоры о поединке его клиента с абсолютным чемпионом первого тяжёлого веса украинцем Александром Усиком.



«По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы», – приводит слова Вадима Корнилова «Спорт-экспресс».

Ранее сам Поветкин заявил следующее: «Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, то у меня был период восстановления, и сейчас я начинаю плотно тренироваться».