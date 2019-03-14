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Бой Густафссона и Смита официально подтверждён

Бой Густафссона и Смита официально подтверждён
Бокс/ММА / ММА

Полутяжеловесы UFC швед Александр Густафссон и американец Энтони Смит подерутся в главном бою турнира UFC в Стокгольме (Швеция), который состоится 1 июня. Об этом сообщает «твиттер» UFC.

32-летний Густафссон имеет на счету 18 побед и 5 поражений. Его последний поединок состоялся в декабре на UFC 232, в котором он нокаутом в третьем раунде уступил в реванше Джону Джонсу и не смог завоевать вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе. До этого Александр в пятом раунде нокаутировал Гловера Тейшейру во время последнего визита UFC в Швецию в мае 2017 года.

У 30-летнего Смита 31 победа и 14 поражений. В марте этого года на UFC 235 он единогласным решением судей проиграл в титульном бою с Джоном Джонсом. Ранее Энтони вёл победную серию из трёх поединков, в которых одолел Рашада Эванса, Маурисио Руа и Волкана Оздемира.

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