Бой Густафссона и Смита официально подтверждён

Полутяжеловесы UFC швед Александр Густафссон и американец Энтони Смит подерутся в главном бою турнира UFC в Стокгольме (Швеция), который состоится 1 июня. Об этом сообщает «твиттер» UFC.



32-летний Густафссон имеет на счету 18 побед и 5 поражений. Его последний поединок состоялся в декабре на UFC 232, в котором он нокаутом в третьем раунде уступил в реванше Джону Джонсу и не смог завоевать вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе. До этого Александр в пятом раунде нокаутировал Гловера Тейшейру во время последнего визита UFC в Швецию в мае 2017 года.



У 30-летнего Смита 31 победа и 14 поражений. В марте этого года на UFC 235 он единогласным решением судей проиграл в титульном бою с Джоном Джонсом. Ранее Энтони вёл победную серию из трёх поединков, в которых одолел Рашада Эванса, Маурисио Руа и Волкана Оздемира.