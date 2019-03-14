Абдель-Азиз: менеджер Макгрегора сказал Фергюсону не принимать бой с Холлоуэем

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал ситуацию с Тони Фергюсоном, который не получил поединка за временный пояс лёгкого дивизиона.

«Факт: Тони был предложен бой с Холлоуэем за временный титул. В случае победы он бы выходил на Хабиба. Но менеджер Макгрегора (у Конора и Тони один менеджер. – Прим. ред.) сказал ему не принимать этот бой. Но сейчас уже никого не волнует старый медленный Тони. Он всего лишь закуска для Хабиба», – написал Абдель-Азиз в «Твиттере».

Фергюсон ответил.

«Факт: тебе больше повезёт в пробежке через ад в трусах пропитанным бензином, чем в деле с таким парнем, как я», — заявил Тони.

Али продолжил диалог.

«Слушай, каждый раз, когда ты меня видишь, ты улыбаешься и пожимаешь мне руку. Тащи свою задницу в полулёгкий дивизион, дерись и заработай свой шанс. Ты говоришь много гангстерского дерьма в „Твиттере“, так же как это делал Конор или тот паренёк из Флориды, и ты знаешь, чем всё закончилось. Ты должен был драться с Максом», — ответил Абдель-Азиз.