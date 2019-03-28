Поветкин: пока не думаю о завершении карьеры

Бывший чемпион мира, российский боксёр Александр Поветкин сообщил, что не планирует завершать карьеру. Последний раз Поветкин выходил на ринг в сентябре 2018 года, тогда он уступил чемпиону мира Энтони Джошуа. Британский боксёр нокаутировал россиянина.

«Пока не думаю о завершении карьеры. Как я и говорил, ещё есть желание и силы. Посмотрим, как будет вести себя организм, но заканчивать не планирую и готов начать подготовку к следующему бою.

Я тренируюсь, практически восстановился после операции на локтях. Было много разговоров, что я дерусь с Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но бой пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу», – цитирует Поветкина ТАСС.