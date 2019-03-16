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Менеджер Поветкина: Александр не против поединка с Усиком

Менеджер Поветкина: Александр не против поединка с Усиком
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Вадим Корнилов, менеджер российского боксёра-супертяжеловеса Александра Поветкина, рассказал о планах клиента.

«Александр заинтересован в продолжении карьеры и надеется вернуться в ринг в мае или июне этого года.

Он хочет проводить крупнейшие поединки, и в приоритете — титульный бой, но он не против поединка с Усиком», – приводит слова Корнилова Sky Sports.

Ранее Поветкин заявил следующее: «На сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, у меня был период восстановления, и сейчас я начинаю плотно тренироваться».

Стоит отметить, что ранее промоутер Эдди Хирн подчеркнул, что перед встречей Александра Поветкина и Александра Усика они могут провести ещё по одному поединку: 18 мая Поветкин может встретиться с Майклом Хантером, а Усик — с Карлосом Такамом.

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