Менеджер Поветкина: Александр не против поединка с Усиком

Вадим Корнилов, менеджер российского боксёра-супертяжеловеса Александра Поветкина, рассказал о планах клиента.



«Александр заинтересован в продолжении карьеры и надеется вернуться в ринг в мае или июне этого года.



Он хочет проводить крупнейшие поединки, и в приоритете — титульный бой, но он не против поединка с Усиком», – приводит слова Корнилова Sky Sports.



Ранее Поветкин заявил следующее: «На сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, у меня был период восстановления, и сейчас я начинаю плотно тренироваться».

Стоит отметить, что ранее промоутер Эдди Хирн подчеркнул, что перед встречей Александра Поветкина и Александра Усика они могут провести ещё по одному поединку: 18 мая Поветкин может встретиться с Майклом Хантером, а Усик — с Карлосом Такамом.