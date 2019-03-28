Кремлёв заявил о намерении закрыть все долги АИБА

Член исполкома АИБА, первый вице-президент EUBC, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о намерении закрыть все существующие долги Международной ассоциации бокса (АИБА) и выделить деньги на развитие организации. Об этом он заявил в открытом письме президенту МОК Томасу Баху, членам МОК и главе комиссии по расследованию Ненаду Лаловичу.



«Всю свою жизнь я посвящаю боксу и вижу свою задачу в том, чтобы помогать нашему виду спорта развиваться во всём мире. И ради будущего бокса я готов закрыть все долги АИБА, лишь бы наш любимый вид спорта остался в олимпийской программе. Мы приходим на руководящие должности для того, чтобы помогать развитию вида спорта, наши главные ценности — это спортсмены и тренеры. Мы должны создавать все условия в первую очередь для них. Я принял решение закрыть все долги АИБА, а также выделить деньги на развитие организации.



Я хотел бы сделать это, чтобы бокс, один из основополагающих олимпийских видов спорта, остался в олимпийском движении и чтобы финансовые проблемы более не являлись одной из причин, по которой будущее бокса находилось бы под угрозой. Я прошу вас поддержать бокс и не исключать АИБА из программы Олимпийских игр», — приводит заявление Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.