Победы Настюхина и Деметриуса Джонсона — в обзоре турнира ONE Championship 93

31 марта в Токио завершился турнир по смешанным единоборствам ONE Championship 93.

Российский боец Тимофей Настюхин (12-4) встретился с экс-чемпионом UFC Эдди Альваресом (29-6-0) в четвертьфинале Гран-при организации в лёгком весе. На последней минуте первого раунда Настюхин поймал Альвареса на контратаке, провёл серию из трех ударов и закончил атаку добиванием. В полуфинале Гран-при Тимофей Настюхин встретится с американцем Лоуэном Тайнанесом (10-0).

В основном карде дебютный поединок в промоушене провёл бывший многолетний чемпион UFC Деметриус Джонсон. Его соперником стал Юи Вакаматсу, встреча прошла в четвертьфинале Гран-при организации в наилегчайшем весе. Деметриус завоевал победу удушающим приёмом в середине второго раунда.

Предлагаем посмотреть видеообзор поединков.