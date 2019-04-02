Махачев сразится с Царукяном 20 апреля на турнире UFC Fight Night

Российский боец Ислам Махачев (16-1) встретится с соотечественником Арманом Царукяном 20 апреля на турнире UFC Fight Night в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

Поединок будет проходить в лёгком весе. Для 22-летнего Царукяна, представляющего клуб «Львиное сердце», этот бой будет дебютным в UFC. Царукян провёл 14 боев в ММА, одержав победы в 13, 10 из которых досрочно – пять нокаутом и пять сабмишеном.

Что касается Махачева, то представитель команды Хабиба Нурмагомедова проведёт седьмой поединок в промоушене. В общей сложности 27-летний боец провёл 17 боев, три из которых он завершил нокаутом и семь сабмишеном. В последнем бою он удушающим приёмом победил Каяна Джонсона.